Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın resmi Twitter hesabı bulunmuyor

Merkez Bankası yetkililerinden alınan bilgiye göre, ismi ve fotoğrafları kullanılarak açılan ve paylaşımlar yapılan hesap, Başkan Erkan'a ait değil. Erkan'ın daha sonra hesap açacağı ve bilgisini kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkanın ismi ve fotoğrafları kullanılarak açılan sosyal medya hesapları ve yapılan paylaşımlar, Başkan Erkana ait değildir.



📌Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkanın resmi Twitter hesabı bulunmamaktadır. pic.twitter.com/c1OfDIWHky Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 9, 2023