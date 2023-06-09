Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın resmi Twitter hesabı bulunmuyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın resmi Twitter hesabı bulunmadığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 11:05, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 12:30
Merkez Bankası yetkililerinden alınan bilgiye göre, ismi ve fotoğrafları kullanılarak açılan ve paylaşımlar yapılan hesap, Başkan Erkan'a ait değil. Erkan'ın daha sonra hesap açacağı ve bilgisini kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkanın ismi ve fotoğrafları kullanılarak açılan sosyal medya hesapları ve yapılan paylaşımlar, Başkan Erkana ait değildir.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 9, 2023
📌Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkanın resmi Twitter hesabı bulunmamaktadır. pic.twitter.com/c1OfDIWHky