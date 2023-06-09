Altının kilogramı 1 milyon 461 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 461 bin lira, en yüksek 1 milyon 492 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artarak 1 milyon 461 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 483 milyon 989 bin 878,22 lira, işlem miktarı ise 2.369,29 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 489 milyon 815 bin 138,97 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Golden Global Yatırım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, HSBC Bank ve Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: