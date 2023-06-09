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İstanbul Adliyesi'nde icra ve zabıt katipliği sınavı yoğunluğu

İstanbul Adliyesi'nde, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı icra ve zabıt katipliği klavye uygulama sınavı nedeniyle yoğunluk oluştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 11:21, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 11:14
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İstanbul Adliyesi'nde icra ve zabıt katipliği sınavı yoğunluğu

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, icra ve zabıt katipliği için uygulamalı sınavı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılıyor.

Sınava girmek için aileleri ve arkadaşlarıyla adliyeye gelen adaylar, atrium alanındaki merdivenlerde oturarak yanlarında getirdikleri klavyelerle pratik yaptı.

Aday numaralarına göre 90'ar kişilik gruplar halinde sınav alanına alınan adaylar, adliye koridorlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Heyecanlı oldukları görülen adaylardan 3 dakika içinde en az 90 kelimeyi doğru yazmaları isteniyor.

İstanbul Adliyesi'ndeki bir mahkemede mübaşir olan eşiyle sınava gelen Tuğçe Özgenç, 5-6 aydır hazırlandığını belirterek, "Hedefim 100-120 kelime yazmak inşallah." dedi.

Klavyede kendisine güvendiği için sınava başvurduğunu ifade eden 22 yaşındaki Halil Turp, "Geçeceğimi düşünüyorum. Kovid-19 zamanında bir bilgisayar almıştım. O dönem bilgisayarla yakınlığım oluştu. Ağabeyim de zabıt katibi. Bana 'Bilgisayarla aran iyi, klavyen iyi. Düşün, çalış.' dedi. Aklıma yattı, klavye çalışmaya başladım. 1 aydır çalışıyorum. İddialıyım. 145-150 kelime yazabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Adaylardan Bahar Doğan ise internetteki metinlerden çalışarak sınava hazırlandığını dile getirerek, adalet yüksekokulu mezunu olduğunu, katiplik yapmak istediğini söyledi.

Yaklaşık 5 bin adayın, katip olmak için ter döktüğü sınavda başarılı olanlar, mülakata girmeye hak kazanacak.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, İstanbul Adliyesi'ne 325 ve Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne 75 olmak üzere 400 zabıt katibi alınacak. Yine İstanbul Adliyesi'ne 220, Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne de 5 icra katibi alımı yapılacak.

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