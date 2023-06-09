Ankara'da alarm: İzinler iptal edildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, bugün kentte beklenen sağanak yağış ile ilgili bir açıklama yaptı. Yavaş, belediyeye ait tüm birimlerin izinlerinin iptal edildiğini ifade etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 11:22, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 11:35
Mansur Yavaş, Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:
Değerli hemşehrilerim, Bugün meydana gelmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız.