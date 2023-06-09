İzmir'de eşini pompalı tüfekle öldüren kişi intihar etti
İzmir'in Gaziemir ilçesinde eşini pompalı tüfekle öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 11:48, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 11:43
Alınan bilgiye göre, komşularının ihbarı üzerine Hürriyet Mahallesi'ndeki eve, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evde yapılan incelemede Mustafa Yılmaz'ın (43) pompalı tüfekle eşi Nermin Yılmaz'ı (40) öldürüp intihar ettiği belirlendi.
Cenazeler, otopsi işlemi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.