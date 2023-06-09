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Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 6. yılında Çorum'daki kabri başında anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 11:49, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 14:12
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Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 6. yılında Çorum'daki kabri başında anıldı

İlk görev yeri Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Keskin ile öğrenciler katıldı.

Törende Aybüke öğretmenin çiçeklerle süslenmiş mezarı sulandı, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

Milletvekili Kaya, AA muhabirine, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı rahmetle andığını söyledi.

Kaya, "Şair Nihal Adsız diyor ya 'İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için. Koç yiğitler vardır can verir, vatanı yaşatmak için.' Bütün şehitlerimiz bu vatan yaşasın, ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diye şehit oldular, canlarını ortaya koydular." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teröre ve teröristlere geçit verilmediğini vurgulayan Kaya, "İnşallah yeni Türkiye Yüzyılı terörsüz, huzurlu, mutlu, yeni bir Türk yüzyılı olacak." diye konuştu.

Kaymakamı Akpay da şehit öğretmenin isminin ilçede yaşatılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Aybüke öğretmen, Osmancıklı olmasına karşın Türkiye'nin evladı. Bizler de Aybüke öğretmenin aziz hatırasını yaşatmak için elimizden geldiği kadarıyla her yıl öğretmenimizi anacağız ve gelecek nesillerimizin Şenay öğretmenimizi daha iyi anlaması, öğrenmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Emirhan Dölcü de Şenay öğretmenin PKK tarafından şehit edildiğini hatırlatarak, "Biz onu unutmadık, hiçbir zaman unutmayacağız. Bir Aybüke ölür, bin Aybüke doğar. Bu her zaman aklımızda olmalı. Şehitler cennete gider. Bunu da unutmamalıyız." diye konuştu.

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