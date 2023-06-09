Ümraniye'de sanayi sitesindeki yangında yüksekten düşen itfaiye eri yaralandı

Alınan bilgilere göre, İMES Sanayi Sitesi E-501. Sokak'taki bir iş yerinin yanındaki çöp konteynerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, konteynerden yükselen alevlerin yandaki iş yerine sirayet etmesini önlemek için çatıya çıkan itfaiye eri, yüksekten düşerek yaralandı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.