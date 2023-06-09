Burdur'da asansörde kafası sıkışan kadın öldü

Evin önünde gözyaşı döken Çardak'ın torunu ve eşini, yakınları ve komşuları teselli etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şirinevler Mahallesi'nde yaşayan ve ayağı kırılan Melek Çardak (76), hastanedeki tedavisinin ardından torunu tarafından tekerlekli sandalyeyle evine getirildi.

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