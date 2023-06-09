Ortaokulda 11 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Kargı'daki bir ortaokulda öğrenim gören 11 kız öğrencinin aileleri, okulda öğretmen olarak görev yapan M.E.G. (30) hakkında çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu.

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