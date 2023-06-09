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Bakan Özhaseki'den 'depreme karşı önlemler' açıklaması

"Özellikle başta İstanbul olmak üzere birçok şehrimizi, kentimizi deprem gelmeden daha sağlıklı, daha güvenli hale getirmek için de bir gayretimiz olacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 14:22, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 14:34
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Bakan Özhaseki'den 'depreme karşı önlemler' açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Özellikle başta İstanbul olmak üzere birçok şehrimizi, kentimizi deprem gelmeden daha sağlıklı, daha güvenli hale getirmek için de bir gayretimiz olacak." dedi.

Kayseri Valiliğini ziyaret eden Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, seçimlerin ardından Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için gayret ettiklerini söyledi.

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ili, 100'e yakın ilçeyi, 1000'e yakın köyü ve 14 milyondan fazla insanı etkilediğini anımsatan Özhaseki, depremlerde 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Maddi hasarın boyutunun da çok fazla olduğuna dikkati çeken Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Epey bir yük bizi bekliyor. 680 bine yakın konut inşaatını yapmak durumundayız. 170 bin civarında da tek katlı depo, iş yeri, ahır, köy evi gibi yerleri de yapmak durumundayız. Toplamda 850 bin bağımsız birimi bizler hükümet olarak yapmak durumundayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız o bölgelerde depremden hemen sonra vaziyet alıp bütün yaraları sarmak için gayret ettiği gibi ekibiyle birlikte daha sonra da bu zararları tazmin için sözler verdi. Bunları tabii biz emir telakki ediyoruz, programımızı ona göre yapıyoruz ve çalışmaları da başlattık. Gerek benden önceki bakan arkadaşım gerekse kabinede bulunan tüm arkadaşlarımız bu konuda üstlerine düşeni hakkıyla yaptılar. Şimdi görev sırası bizde. Biz bu aldığımız bayrağı daha ileriye taşıyacağız. Verilen sözleri yerine getireceğiz. Bu konuda da inşallah Rabb'im bizleri mahcup etmeyecek."

Özhaseki, bir taraftan depremin yaralarını sarmak için bir taraftan da olabilecek bu tür afetlerden ülkeyi korumak amacıyla gayret edeceklerini vurguladı.

- "Türkiye'nin dezavantajı, depremselliği"

Türkiye'nin en büyük dezavantajının depremselliği olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bir deprem ülkesiyiz, bunu böylece kabul edelim. Son yüzyıl içerisinde bu memlekette olan yıkıcı diye adlandırdığımız 6'nın üzerinde şiddetli depremin sayısı 60 civarında. Ölen insanlarımız 150 bin civarında. Maddi hasar yüz milyarlarca lira, hatta dolar cinsinden rakamlarla ancak ifade edilebilir. Böyle olunca bizim deprem gelmeden hazırlığımızı ona göre yapmamız icap ediyor. Özellikle 1999 depreminden sonra yönetmeliklerin değişmesi, ülkede zaten birçok konutun yıkılmamasını sağladı. Ama bu depremin de yine bize bir ders olarak ve bundan sonrasıyla ilgili de ortaya koyacağımız işaret taşlarına adeta yol arkadaşlığı yapacak şekilde yeni yönetmekler ve kanunlar yapmamız icap ediyor. Özellikle başta İstanbul olmak üzere birçok şehrimizi, kentimizi deprem gelmeden daha sağlıklı, daha güvenli hale getirmek için de bir gayretimiz olacak."

Özhaseki, verilen oylara layık olmak için hizmetlere, projelere devam edeceklerini dile getirdi.

Bu arada Bakan Özhaseki, Valiliğe gelmeden önce Seyyid Burhaneddin Hz. Türbesi'nde dua etti, cuma namazını Bürüngüz Cami'de kılıp çıkışta vatandaşlarla görüştü. Özhaseki, Kayseri Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneğine ziyarette bulundu.

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