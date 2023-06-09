Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 2 Türk oyuncunun finalde olması bizi gururlandırıyor

İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Öğretmenlere Özel %25'e Varan Meslek İndirimi Sigortam.net'te!
Öğretmenlere Özel %25'e Varan Meslek İndirimi Sigortam.net'te!
Sponsorlu İçerik
Saliha hemşirenin şüpheli ölümünü, kan testi çözecek
Saliha hemşirenin şüpheli ölümünü, kan testi çözecek
Türk gemisinde 'kaçak' krizi: İtalya'da müdahale edildi
Türk gemisinde 'kaçak' krizi: İtalya'da müdahale edildi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı
Bakan Yerlikaya paylaştı: Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu'
Bakan Yerlikaya paylaştı: Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu'
İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi
İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi
TCMB'de devir teslim: Hafize Gaye Erkan görevine başladı
TCMB'de devir teslim: Hafize Gaye Erkan görevine başladı
AB'den vize açıklaması: Türkiye'ye özgü değil
AB'den vize açıklaması: Türkiye'ye özgü değil
LGS sınavı sonrası uçak bileti satışlarında yüzde 120 artış
LGS sınavı sonrası uçak bileti satışlarında yüzde 120 artış
Ortaokulda 11 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı
Ortaokulda 11 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı
TBMM'de partiler grup kurma hazırlığında
TBMM'de partiler grup kurma hazırlığında
Sahte göz ameliyatıyla SGK'yi dolandıran 28 şüpheli yakalandı
Sahte göz ameliyatıyla SGK'yi dolandıran 28 şüpheli yakalandı
Adalet Bakanı Tunç'tan bürokratlara 'Türkiye Yüzyılı'na özel proje' talimatı
Adalet Bakanı Tunç'tan bürokratlara 'Türkiye Yüzyılı'na özel proje' talimatı
Ankara'da alarm: İzinler iptal edildi
Ankara'da alarm: İzinler iptal edildi
Yeni yasama döneminde gözler Meclis'te olacak
Yeni yasama döneminde gözler Meclis'te olacak
Bakan Tekin: Bir aile ortamı havasında, istişarelerle eğitimi birlikte yöneteceğiz
Bakan Tekin: Bir aile ortamı havasında, istişarelerle eğitimi birlikte yöneteceğiz
Başdanışman Uçum, yeni anayasanın perspektifini çizdi
Başdanışman Uçum, yeni anayasanın perspektifini çizdi
Memur konfederasyonları zam döneminde hükümetten ne bekliyor?
Memur konfederasyonları zam döneminde hükümetten ne bekliyor?
Depremzedenin asgari ücreti 13 bin 530 lira mı olacak?
Depremzedenin asgari ücreti 13 bin 530 lira mı olacak?
CHP'de saflar netleşiyor, Kılıçdaroğlu zorda
CHP'de saflar netleşiyor, Kılıçdaroğlu zorda
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorine zam geldi
İhanet planı deşifre oldu: Sahte belgelerle fişlemişler
İhanet planı deşifre oldu: Sahte belgelerle fişlemişler
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu BDDK Başkanlığına atandı
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu BDDK Başkanlığına atandı
AK Parti Grup Başkanvekili ve oğlu trafik kazasında yaralandı
AK Parti Grup Başkanvekili ve oğlu trafik kazasında yaralandı
Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı
Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı
Merkez Bankası'nın yeni başkanı atandı
Merkez Bankası'nın yeni başkanı atandı
Vize sorunu büyüyor: 4 yılda ret oranı ikiye katlandı
Vize sorunu büyüyor: 4 yılda ret oranı ikiye katlandı
Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 28 milyon dolar arttı
Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 28 milyon dolar arttı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 2 Türk oyuncunun finalde olması bizi gururlandırıyor

"2 Türk oyuncunun finalde olması bizi gururlandırıyor"- "Bu final çok güzel olacak. 2 güçlü takım, Manchester City ve Inter karşı karşıya gelecek"- "Sadece futbolda değil pek çok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapabilecek kapasitedeyiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 15:24, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 15:32
Yazdır
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 2 Türk oyuncunun finalde olması bizi gururlandırıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şampiyonlar Ligi Finali'nde Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın olmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında düzenlenen Yenikapı'daki Şampiyonlar Festivali'nde İstanbul'un Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmasının önemine dikkati çekti.

2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Milan ile Liverpool arasında oynanan final maçını hatırlatarak sözlerini sürdüren Bakan Bak, şöyle devam etti:

"Bu heyecanı 2005 yılında yaşamıştık, ben de maçtaydım. Milan ilk yarıyı 3-0 önde tamamlamıştı ama ikinci yarıda maçın bitmediğini gördük. 3-3 biten maçta penaltılarla Liverpool kupayı almıştı. Muhteşem bir finaldi, hala konuşuluyor. Yine İstanbul altyapısıyla, tesisiyle her türlü şampiyonaya ev sahipliği yapacak kapasiteye sahip. Bunu her zaman ispatladık. Bu final de çok güzel olacak. 2 güçlü takım, Manchester City ve Inter karşı karşıya gelecek. Bütün maçları takip ettim. Ben genç yaştan beri Avrupa finallerini takip ediyorum. Çok kaliteli ve klas oyuncular var. İnşallah yarın akşam güzel bir final izleyeceğiz."

- "Türk oyuncuların Avrupa'da büyük kulüplerdeki sayısının artmasını istiyoruz"

Türkiye'nin organizasyonlar için önemli bir altyapıya sahip olduğunu da vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye, Avrupa'da en önemli spor altyapısına sahip ülkelerin başında geliyor. 35'in üzerinde stadımız bitti, yenilerinin yapımı devam ediyor. Önemli finallere ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahibiz. Sadece futbolda değil pek çok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapabilecek kapasitedeyiz. Ülkemiz spor altyapısıyla, heyecanıyla, coşkusuyla, genç nüfusu ve futbola olan aşkıyla fark oluşturuyor. Bu finalin ülkemize kazandırılması için gayret gösteren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlarımıza, bir önceki Gençlik ve Spor Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu Türkiye'nin gücünü ve marka değerini gösteriyor. Güzel bir final olsun, iyi olan kazansın."

Manchester City ve Inter'in çok önemli futbolculara sahip olduğuna dikkat çeken Bakan Bak, "İstanbul 2 kıtanın birleştiği çok gizemli ve tarihi bir şehir. Bu şehirde insanlar, gelen misafirler umarım çok eğlenceli ve güzel anılarla dönecek. Güzel bir final olsun, heyecanla izleyeceğiz. Manchester City'de Haaland, De Bruyne, İnter'de Hakan Çalhanoğlu var. Manchester City'de İlkay da var. 2 Türk oyuncunun finalde olması bizi gururlandırıyor. Türk oyuncuların Avrupa'da büyük kulüplerdeki sayısının artmasını istiyoruz. Bundan önce finallerde oynamış Türk oyuncular da var. Burada güzel bir akşam olacak bizler için." ifadelerini kullandı.

- "2028 Avrupa Şampiyonası için çalışacağız"

Türkiye'nin UEFA 2028 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için adaylık başvurusu yaptığını hatırlatan Bakan Osman Aşkın Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbol Federasyonumuzun çalışmaları var, biz de destekliyoruz. Türkiye, Türk insanı ve Türk spor altyapısı pek çok organizasyonu yapabilecek kapasitede. Bunu da kanıtladık. Türk sporu gerçekten altyapısıyla, gelen sporcularıyla önemli bir noktada. Avrupa'da aranan ve pek çok organizasyonun yapılmasının istendiği bir ülkeyiz. Gurur duyuyoruz. 2028'e adayız, takip edeceğiz. Organizasyon için de çalışacağız. Ben yarın iki takıma da başarılar diliyorum. Bir tarafta İngiltere şampiyonu Manchester City, diğer tarafta İtalya'nın önemli başarıları olan takımı Inter var. 2 Türk oyuncu finalde. Hak eden kazansın."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber