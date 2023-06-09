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Hırsız duvara not bıraktı: Nasıl çaldık

Kastamonu'nun Cide ilçesinde inşaat halindeki binaya girerek elektrik kablolarını çılan hırsızlar, duvara 'nasıl çaldık' yazarak kayıplara karıştı. Bırakılan notu gören inşaat sahibi ve çalışanlar şoke oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 17:24, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 17:25
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Hırsız duvara not bıraktı: Nasıl çaldık

Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakkı Hızar'a ait inşaat halindeki binaya giren hırsızlar kabloları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlar inşaatın duvarına "nasıl çaldık" yazarak kayıplara karıştı. Sabah inşaat halindeki binaya çalışmak için gelen elektrikçi Yalın Çağlayan, duvardaki yazıyı görünce şaşırdı. Daha sonra tesisatı kontrol eden Çağlayan, tesisata döşeli olan elektrik kablolarının kesilerek boruların çalındığını fark etti. Bunun üzerine inşaatın müteahhidi Hakkı Hızar'ı arayan Çağlayan, karakola giderek şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Pişkinlik, emek hırsızlığı yapmış, birde yazı bırakmış arkasından"
Duruna tepki gösteren Yalın Çağlayan, "Buraya emek verdik, 20 gündür çalışıyorduk. Müteahhit firma da bizden bir an önce işin teslim edilmesini istiyor. İşi teslim edip 4 katı bitirmiştik. İnşaata geldiğimizde elektrik kablolarının, inşaat döşediğimiz tesisattaki kabloların çalındığını fark ettik. Kabloları kesip komple borulardan çıkartmışlar. Neredeyse tesisattaki 10 birayı bulan kablo çalındı. Bir de duvara yazı yazmışlar. Bu kadar pişkinlik, emek hırsızlığı yapmış, bir de yazı bırakmış arkasından. Çok önemsememiştik, fakat yazıyı görünce haber yaptırmak istedik. Her tarafa yayılsın, emek hırsızlığı bu, bu işleri yapmak kolay değil. Memleketimizde bekçilerimiz var, sokaklarda bunların gezmesini istiyorum. Müteahhit arkadaşımız zararımızın bir kısmını karşılamayı kabul etti, fakat bu yazıyı görünce çok gücüme gitti. Bu kadar basit olmaması gerekiyor. Bu kadar emeğimiz bir gecede hırsızlar yüzünden heba oldu. Diğer işlerimize bakacaktık bayram arifesinde şimdi onlara da bakamıyoruz. Cezaların caydırıcı olmasını istiyoruz. Gerekli cezaları almalarını istiyorum. Belki şimdi burada kamera falan yok, bunu çalanlara ulaşılmayacak ama bu adamların, bu kadar dışarıda rahat gezmemeleri gerekiyor. Sağda solda konuşan olursa bizlere ya da yetkililere haber versinler. 15-20 gündür burada çalışıyoruz, iş yetiştirmeye çalışıyoruz, bizim peşimizden sıvacılar çalışacaktı. Baya profesyonel çalışmışlar, yüksek yerlerdeki kablolarımızı da merdivenlere çıkarak almışlar" diye konuştu.

"Yazdığı yazı ile tekrara gelebiliriz diyor"
Hırsızların yazdıkları yazı ile tekrar geleceklerini ima ettiklerini söyleyen Çağlayan, "Yazdığı yazı ile yeniden gelebiliriz diyor. Birde üst tarafına bir yazı daha yazmak istemişler ama sonradan silmişler, okumak için uğraştık ama okuyamadık yazıyı. Oradaki yazıyı sanırsam beğenmedi, alt tarafına bu yazıyı yazdı" diye konuştu.

"İnşaata kamera takarak önlem alacağım"
Daha öncede benzer hırsızlık olaylarının olduğunu söyleyen inşaatın müteahhidi Hakkı Hızar ise, "Sabah inşaata geldiğimizde elektrikçi arkadaşımız kabloların çalındığını söyledi. Daha öncede bazı inşaatlarda da böyle olaylar olmuştu. Sanıyorsam bunlar buraları bilen kişiler. Cide'de bunu yapan arkadaşlar olduğunu da biliyoruz. Bunun çözümünü bulmak lazım. Çok mağdur olduk, birde işimizde gecikti. Bina yapılmış, böyle kalmaz, kaldığı yerden devam eder ama mağdur olduk. Allah muhafaza biz o sırada gelmiş olsak, hırsızlarla karşı karşıya da kalabilirdik. Yetkililerden yardım bekliyoruz, çok mağdur olduk. Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulunduk fakat hiçbir şey çıkmadı henüz" dedi.
Müteahhit Hakkı Hızar, inşaatına kamera takarak önlem alacaklarını kaydetti.

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