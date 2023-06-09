Bakan Yerlikaya paylaştı: Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu'

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığının tespitleri doğrultusunda Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bir süre önce oto kaçakçılığı suçuna yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, geçici ithalat (turistik kolaylıklar) kapsamında Türkiye'ye getirilen araçları üçüncü şahısların kullanımına bırakan, araçları parçalayarak ülkede satan veya usulsüz tescil yaparak büyük vergi kayıplarına neden olan suç grubunun faaliyetleri tespit edildi.

Suç grubunun 2018-2022 arasında "turistik kolaylıklar" kapsamında tahmini değeri 240 milyon lira olan 115 taşıtı Türkiye'ye getirdiği belirlendi.

Şüpheliler ve araçlara yönelik yapılan araştırmalarda Türkiye'ye araç getirdiği tespit edilen yabancı uyruklu kişilerin bulunduğunun belirlenmesi üzerine operasyon uluslararası boyut kazandı. Bu kapsamda yabancı uyruklu kişilerin kurye olarak kullanılarak Türkiye'ye araç getirme sürecinde rol oynadıkları tespiti yapıldı.

Şüphelilerin suçtan elde ettiği gelirlerin ortaya çıkarılması için yapılan incelemelerde, yüklü miktarda şüpheli para transferi ortaya çıkarıldı.

Yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen çalışmalar sonucu bugün 10 ili kapsayan Konya merkezli operasyon başlatıldı. Konya, Edirne, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Samsun, Hatay, Ankara ve Antalya'daki adreslerde 29 Türk vatandaşı ve 7 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, 15 çekici, 5 otomobil, 15 dorse ve çok sayıda ruhsat, change işleminde kullanılan numaratör ve şase levhası ele geçirildi.

- İçişleri Bakanı Yerlikaya, emniyet güçlerini kutladı