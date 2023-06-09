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Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 10, dolar/TL yüzde 11,9, avro/TL yüzde 12, altının gram satış fiyatı yüzde 11,8 değer kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 18:50, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 18:52
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Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 5.204,48 ve en yüksek 5.639,23 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 10 artarak 5.626,49 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 11,8 değer kazancıyla 1.476 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 11,8 artışla 9.889 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 2.165 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.420 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 11,9 değer kazancıyla 23,3610, avro ise yüzde 12 kazançla 25,1360 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 8,49, bireysel emeklilik fonları yüzde 7,10 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 10,97 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

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