Elindeki satırla polise direndi, havaya ateş açılarak etkisiz hale getirildi

İddiaya göre, Karasu ilçesinde elinde satır olan ve bağırarak dolaşan S.S. isimli kişiye polis ekipleri müdahale etmek istedi. Gözaltına alınmamak için direnen S.S. ile polis ekipleri arasında tartışma yaşandı. Polis ekipleri, havaya ateş açarak etkisiz hale getirdiği S.S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahısın mahkemece psikiyatri servisine sevk edileceği öğrenildi. Ayrıca şahsın polis ekiplerine direndiği anlarda yaşanan diyaloglar ise kameraya yansıdı. Şahsın bağırması, polis ekiplerinin müdahalesi görüntülerde yer aldı.