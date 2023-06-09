İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada; "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir" denildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 21:15, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 21:28
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını bildirdi.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.