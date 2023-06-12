TİSK Başkanı Akkol'dan 'asgari ücrete ara zam' açıklaması

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Yarın komisyon toplanıyor, çok demokratik şekilde işleyen bir komisyon. Biz beklentiyi karşılamak için masaya getireceğiz beklentileri.

Sosyal diyolog halinde işçi kesimi ile istişare halindeyiz. Bakanımız sosyal diyologa önem veren bir isim. Biz tek gemideyiz istihdam çalışan işveren birbirinden ayrılan unsurlar değildir.

Bizim görüşümüz hızlı şekilde 3'lü mutabakatla bu süreci tamamlamak arzusındayız. Bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanması şahsi arzum.

Bir önceki bakanımızın beyanının tamammını dinlediğimizde ücretin başka para birimine endekslenmemesi gerektiğini ifade ediyor.