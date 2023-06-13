13 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları
13 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fahri Hıyaban, Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek.
- Erdoğan, resmi törenle kendisini karşılayacak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere katılacak.
- Ortak basın toplantısının ardından onuruna verilecek öğle yemeğine katılacak Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Hava Komuta Merkezi'ne ziyarette bulunacak.
(Bakü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.
(TBMM/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- MHP Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.
(TBMM/15.00/10.45)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 ve 9 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı ciro, perakende satış ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirecek.
(Ankara /14.00)
SPOR
1- 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde, 16 Haziran'da Letonya ve 19 Haziran'da Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürecek.
(İstanbul/18.00)
2- TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off Finali'nde, Armoni Alanya Kestelspor ile Karaman FK, karşı karşıya gelecek ve gruptan 2. Lig'e yükselecek ikinci takım belli olacak.
(Ankara/19.00)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisi ilk maçında, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.
(İstanbul/20.00)