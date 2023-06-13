Devran tersine döndü: Kötü kiracı evin fiyatını düşürdü

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; kiracılara tanınan yüzde 25'lik zam sınırı imkanı konut piyasasında kriterleri değiştirdi. Normal şartlarda getiri garantisi olduğu için avantajlı sayılan 'kiracılı evler' şimdilerde dezavantaja dönüştü.

Kiracısıyla problem yaşayan ev sahipleri yüzde 25 zammı az bularak evlerini satılığa çıkarmaya başladı. Kiracılı evlerin fiyatları da piyasanın altına düştü.

Kiracısı ile sıkıntı yaşayanlar, davalık olanlar dairelerini yüzde 20 indirimli satıyor. İlanlarda 'Kiracılı olduğu için düşük fiyat yazılmıştır' açıklamaları dikkat çekiyor.

Satış gerçekleşse bile kiracı evden çıkmayabiliyor.