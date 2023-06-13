Türk-İş Başkanından asgari ücret çıkışı: Rakam az olursa görüşmeyiz

Asgari ücret pazarlığı öncesinde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin teklifini henüz görmediklerini belirterek dikkat çeken bir açıklama yaptı. Atalay, "Önümüzü bir görelim. Geçen sene biliyorsunuz teklifi makul bulmayınca toplantıya gitmedik. İşimize gelmeyen bir rakam olursa yine gitmeyiz" dedi.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in sorularını yanıtlayan Atalay, Türk-İş'e bağlı iş kollarında asgari ücretli olmadığını hatırlatarak, görüşmelere asgari ücretli birinin katılması talebinde bulundu. Henüz rakam belirtilmediğini ve sürecin başlamadığını belirten Atalay, masada neyin konuşulacağını ve hükümetin ne teklif edeceğini öğrenmek istediklerini vurguladı.

Atalay, ücreti belirleme sürecinin yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatarak işverenlere de çağrıda bulundu. Çalışanlara asgari ücretin üzerinde ücretler verilmesini isteyen Atalay, "Elini tutan mı var?" şeklinde konuştu.