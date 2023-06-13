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Aldatıcı fiyat etiketlerine geçit verilmiyor: 5 ayda 11 milyon ceza

Ticaret Bakanlığı, yılın 5 ayında aldatıcı fiyat etiketlerine ilişkin 17 bin 278 firma nezdinde 335 bin 154 ürüne ait fiyat etiketi denetimi yaparken, 11 bin 301 aykırılığa ilişkin 11 milyon 244 bin 727 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 10:10, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 10:25
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Aldatıcı fiyat etiketlerine geçit verilmiyor: 5 ayda 11 milyon ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, fiyat etiketine ilişkin mevzuatta yapılan özel düzenlemelerle tüketicilerin korunması amacının gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Söz konusu mevzuat düzenlemelerinde özetle, perakende satışa arz edilen malların, ambalajlarının, kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılı, dijital veya elektronik etiket bulunması veya aynı bilgileri içeren listelerin uygun yerlere asılması gerekiyor. Malın satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine fiyatın uygulanması zorunluluğu bulunuyor. İndirimli satışlar başta olmak üzere fiyat etiketinin gerçeğe uygun olması ve yanıltıcı, aldatıcı bilgiler içermemesi gerekiyor.

- Geçen yıl 11,9 milyon lira ceza uygulandı

Bu kapsamda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 2022 yılında 63 bin 3 firma nezdinde 1 milyon 216 bin 164 ürüne ait fiyat etiketi denetimi yapılarak 23 bin 536 aykırılığa ilişkin 11 milyon 918 bin 561 lira idari para cezası kesildi. 2023 yılının 5 ayında ise 17 bin 278 firma nezdinde 335 bin 154 ürüne ait fiyat etiketi denetimi yapılarak 11 bin 301 aykırılığa ilişkin 11 milyon 244 bin 727 lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamaya göre, son dönemlerde basına yansıyan bazı haberlerde kur ve fiyat artışı sebebiyle ürün etiketlerinin mevzuata uygun şekilde güncellenmemesi sonucunda fiyat etiketleri ile kasa fiyatları arasında farklılıklar oluştuğu ve bu durumun önemli ölçüde tüketici mağduriyetine neden olduğu dile getirildiğinden, fiyat etiketlerinin güncel ve gerçeği yansıtan fiyatları belirtir şekilde düzenlenmesi önem arz taşıyor.

Bu doğrultuda 10 Haziran 2023 tarihli sosyal medya paylaşımında yer alan ve malın kasa fiyatının etiket fiyatının iki katı farklı çıktığına dair tüketici mağduriyetine binaen ticaret il müdürlüklerine, başta ithal elektronik ürünler olmak üzere zincir teknoloji mağazalarında satışa sunulan ürünlerin satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yaygın ve yoğun denetimlerin yapılması talimatı verildi.

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