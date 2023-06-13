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Altının gram fiyatı 1.500 TL'ye gidiyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.495 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 2.460 lira, Cumhuriyet altını 9.930 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 10:47, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 10:48
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Altının gram fiyatı 1.500 TL'ye gidiyor

Dün döviz kuru ve altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 artışla 1.489 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.495 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.460 lira, Cumhuriyet altını da 9.930 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,2 azalışla günü 1.957 dolardan kapatmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.963 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir ettiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini ifade etti.

Enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına yönelik fiyatlamaların güçlendiğini kaydeden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında yüzde 84 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı beklentisinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Analistler, piyasalarda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 4,1'e gerileyeceği beklentisinin öne çıktığını aktararak, bugün açıklanacak enflasyon verisinin ve yarınki para politikası kararlarından alınacak sinyallerin Fed'in temmuz ayındaki toplantısı için soru işaretlerini azaltabileceğini kaydetti.

Bugün ABD'de enflasyon ile Avrupa'da ZEW ekonomik güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.960 ve 1.950 doların destek, 1.980 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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