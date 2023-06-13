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Dolar 23,68 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 23,6770 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 10:55, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 10:56
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Dolar 23,68 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 23,6240'tan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 23,6770'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 25,5740'tan, sterlin/TL yüzde 0,5 yükselişle 27,7590'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 103,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1,0790 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın politika faizini sabit bırakabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini belirtti.

Bugün Almanya ve Avro Bölgesi ZEW ekonomik güven endeksi ile ABD'deki enflasyon verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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