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Yaz Kur'an kursları kayıtları 19 Haziran'da başlayacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl düzenlenecek yaz Kur'an kursları için başvurular 19 Haziran'dan itibaren alınacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 11:06, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 11:09
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Yaz Kur'an kursları kayıtları 19 Haziran'da başlayacak

Yurt genelindeki il ve ilçe müftülükleri bünyesinde eğitim verecek Kur'an kursları için kayıtlar 10 Temmuz'a kadar yapılabilecek, kurslar 3 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Yatılı yaz Kur'an kursları kayıtları da aynı tarihlerde başlayacak, eğitimler 3-28 Temmuz arasında verilecek.

İsteyen öğrenciler 24 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında tekrar kayıt yaptırarak 31 Temmuz'da başlayacak ikinci dönem yatılı yaz Kur'an kurslarına da başvuru yapabilecek.

Cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençler başvurabilecek.

Yaz Kur'an kursları eğitimleri 11 Ağustos'ta, yatılı yaz Kur'an kursları birinci dönemi 28 Temmuz, ikinci dönem eğitimleri ise 25 Ağustos'ta sona erecek.

- "Deprem bölgesindeki çocukları yaz kamplarımızda misafir edeceğiz"

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, AA muhabirine 4 yaş üzeri çocuk ve gençleri yaz Kur'an kurslarına beklediklerini söyledi.

Velilerin ve çocuklarının yaz Kur'an kurslarına büyük ilgi gösterdiklerini belirten Akbulut, bu kurslarda hem değerler eğitimini hem de din eğitimini verdiklerini bildirdi.

Yatılı yaz Kur'an kurslarına yönelik taleplerin arttığını ifade eden Akbulut, "Bu yıl özellikle depremi yoğun yaşayan Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illerimizdeki çocuklarımızı velilerinin muvafakatiyle İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri gibi illerde düzenlenecek yaz kamplarımızda misafir edeceğiz." diye konuştu.

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