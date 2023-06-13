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Bakanlık ihbar etti, İmamoğlu'na 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla dava açıldı

İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yeni bir dava açıldı. 7 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edilen dava 15 Haziran'da Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Dava konusu soruşturma, 8 yıl öncesine İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine dayanıyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 13:03, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 13:36
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Bakanlık ihbar etti, İmamoğlu'na 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla dava açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, perşembe günü hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verilmesiyle ilgili "ihaleye fesat karıştırma" suçundan, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Süreç, İçişleri Bakanlığı'nın İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin yaptığı bir inceleme ile başladı. İnceleme konusu 29 Aralık 2015'te gerçekleştirilen bir ihaleydi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, hazırladığı raporu Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Büyükçekmece savcılığınca hazırlanan iddianamede, kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia edildi.

Savcılık savunmaların alınmasının ardından soruşturmasını tamamladı. İmamoğlu dahil 7 isim hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Avukatı, İmamoğlu'nun ihale sürecinin hiçbir aşamasına dahil olmadığı, talimatı veya yönlendirmesi olmadığı ve imzası bulunmadığını savundu.

Davanın ilk duruşması 15 Haziran'da görülecek.

İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklanmış, mahkeme hakimi sanığın "hakaret" suçunu "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı (YSK üyeleri)" işlediğini belirterek, bu nedenle İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar vermişti.

Cezada indirim uygulamasına yer olmadığına da hükmetmişti.

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