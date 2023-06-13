Kampanya performanslarına göre seçimlerin en başarılı milletvekilleri

ORC Araştırma kampanya performanslarına göre 14 Mayıs genel seçimlerinin en başarılı milletverillerini araştırdı. Araştırma 06-12 Haziran 2023 tarihleri arasında 9170 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Araştırmada katılımcılara 'Yaşadığınız bölgeyi ve Türkiye genelini değerlendirdiğinizde, 14 Mayıs Genel Seçiçimlerinin en başarılı seçim kampanyasını yürüten milletvekili adayları kimlerdir?' sorusu yöneltildi.

Araştırma sonucuna göre ismi en çok çıkan ilk 20 milletvekili şu yekilde sıralandı;

Kampanya Performanslarına göre, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinin "En Başarılı 20 Milletvekili"

.Ak Parti (7 mv)

.CHP (5 mv)

.İyi Parti (3 mv)

.MHP (2 mv)

.YRP (1 mv)

.GELECEK (1 mv)

.DEVA (1 mv)