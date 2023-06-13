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Fernando Morientes, bel fıtığı tedavisi için Türkiye'ye geldi

Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın eski yıldız futbolcusu Fernando Morientes, bel fıtığı tedavisi için Türkiye'ye geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 14:01, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 14:01
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Fernando Morientes, bel fıtığı tedavisi için Türkiye'ye geldi

Fulya'da özel bir klinikte Op. Dr. Fatih Kırar tarafından muayene edilen İspanyol yıldıza, regresyon ve robotik lazer tedavisi uygulandı.

Yapılan uygulamanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Fernando Morientes, birçok futbolcunun omurga konusunda sıkıntı yaşadığına dikkati çekti.

Kariyeri boyunca sırt ve omurga bölgesinde çok ağrı çektiğini aktaran Morientes, "Buraya gelerek doktorla tanışma şansı elde ettim. Birçok futbolcu kalbiyle ilgili ya da fiziğiyle alakalı kontrolden geçiyor. Ama sırt ve omurgayla ilgili kontrol yaptırmıyor. Şunu söylemeliyim ki oyuncular uzun bir kariyer hedefliyorsa, bu sorunu arkada bırakmamalıyız. Doktora çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde iyi bir maç izlediklerini de söyleyen Morientes, son olarak LaLiga'da Getafe forması giyen Enes Ünal'ın başarılı bir sezon geçirdiğini, ileride çok daha iyi bir kariyere sahip olacağını belirtti.

- Kırar: "Sporcu sağlığı denilince aklımıza omurga gelmeli"

Fernando Morientes'in tedavisini gerçekleştiren Op. Dr. Fatih Kırar, Türk hekimleri olarak her gün dünyanın dört bir yanından hasta ağırladıklarını dile getirdi.

Morientes'in omurga problemlerini çözmek için bir araya geldiklerini söyleyen Kırar, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süredir bel ağrıları olması sebebiyle, dünyadaki tedavileri araştırmış ve bizim tedavi yöntemimiz dikkatini çekmiş. Danışmanları üzerinden iletişime geçtiler. İlk geldiğinde, 'Fenerbahçe'ye mi geldi?' diye dedikodular çıkmış ama Türk sağlık sektörü Şampiyonlar Ligi'nde. Sağlığıyla ilgili her türlü desteği ve tedaviyi sürdüreceğiz. Sporcu sağlığı denilince aklımıza omurga gelmeli. Bunu genelde sporculara ifade ediyorum. Özellikle sporcuların kontrollerinde omurga değerlendirmesi konulmalı. Omurga balansı, sporcunun performansını etkileyen bir durum. Özellikle sezon öncesinde kulüpler, sporcuların kalple, eklemle ilgili sağlık kontrollerini yaptırırken, omurgayla ilgili kontrollerini de yaptırmalı."

Açıklamaların ardından Fatih Kırar, Fernando Morientes'e Galatasaray forması ile bileklik hediye etti.

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