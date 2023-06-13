Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı sona erdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığındaki toplantıya, işçileri temsilen TÜRK-İŞ, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetleri katıldı.

Toplantının ardından TÜRK-İŞ heyeti adına Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak basın mensuplarına açıklama yaptı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın Makine ve Kimya Endüstrisine ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamada şehit olan işçilerin cenaze törenine katıldığını belirten Solak, şunları ifade etti:

"Görüşmelerin bayramdan önce bitmesini istiyoruz. İkinci toplantıyla ilgili herhangi bir tarih yok. Yarın olabilir, ertesi gün olabilir. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz, Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde bu toplantının bir an önce bitmesi. Asgari ücretin, günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz."

- Mevcut asgari ücret net 8 bin 506 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.