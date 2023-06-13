Çapa Tıp Fakültesi'nde yangın paniği
Çapa Tıp Fakültesi'nin yemekhane bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 14:26, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 15:28
Yangın, işçilerin kullandığı konteynerlerden birinde, iddiaya göre elektrik kontağından çıktı.
Yükselen duman caddeye de ulaştı. Konteynerin yakınındaki yemekhane bölümünde panik yaşandı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürüldü.