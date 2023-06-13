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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatalarındaki imzanın sahibi İHA'ya konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç mazbatasına imzasını atan ve 21 yıldır hattatlığını yapan Zafer Çelebi, bunca esere imzasını atmasına rağmen Erdoğan ile tanışamadığını belirterek, "Cumhurbaşkanı ile görüşmek istiyorum, kendisiyle tanışmak istiyorum. İsmimi yazıp kendi fotoğrafıma bir de imza atarsa benim için büyük onur" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 16:57, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 17:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatalarındaki imzanın sahibi İHA'ya konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerek başbakanlık gerekse de cumhurbaşkanlığı döneminde isminin yer aldığı hatlı yazıların sahibi merak ediliyordu. Erdoğan'ın 2014, 2018, 2023 seçimlerindeki mazbataları, Anıtkabir Özel Defteri, protokol ve düğün davetiyeleri başta olmak üzere 21 yıldır adını nakşeden Hattat Zafer Çelebi, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu.

30 yıldır kaligrafiyle (güzel yazı yazma sanatı) uğraştığını dile getiren Çelebi, 2002 yılından beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılarını yazdığını kaydetti.

Çelebi, 2002 yılında bir kitap fuarında sanatını icra ettiğini anlatarak, "Orada devlet ricalinden bir büyüğüm beni gördü o çağırdı. Gittim, yazı yazdım, davetiyeyle başladım. Başbakanlığı döneminde bütün Anıtkabir defterlerini, bütün özel yazılarını ben yazdım. Osmangazi Köprüsü'nün temeline atan yazıyı da ben yazdım. Bir Osmanlı geleneğidir o. Yazılır, pirinç tüpün içine konur ve harca atılır. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde parşömenin üzerine yazdım o da yine pirinç tüpün içine konuldu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün temeline atıldı" dedi.

Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildiği 2014 yılındaki mazbatasını yazdığını söyleyen Çelebi, "Bunun için beni YSK'ye çağırdılar. Başbakanlık özel kalemden aradılar, Ordu Perşembe'ye tatile gitmiştim, oradan uçakla geldim mazbatamı yazdım. Kağıdımı seçtim, çerçevesini seçtim, onu çerçeveledik ve güzelce yazdık. Bir tane yazmıyoruz, çok yazıyoruz. YSK üyeleri aradan seçti, beraber beğendik onu çerçeveledik. Başkan arabaya bindi Meclis'e gitti, ben tekrar memlekete döndüm" ifadelerini kullandı.

24 Haziran 2018 seçimlerinde tekrar cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın mazbatasını ikinci kez hazırladığını vurgulayan Çelebi, "YSK başkanı aynıydı, beni çağırdı. Yine aynı şekilde yazdık, seçtik ve tekrar cumhurbaşkanına gitti. Hepsinin arkasında benim imzam var" dedi.

Hattat Çelebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından üçüncü kez mazbatasını hazırladığını aktararak, 20 yıldır hattatlığını yapmasını rağmen Erdoğan ile tanışmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini söyleyen Çelebi, "Cumhurbaşkanı ile görüşmek istiyorum, kendisiyle tanışmak istiyorum. Hatta ondan bir talebim var; yazısı çok güzeldir Cumhurbaşkanımızın, çok güzel yazı yazar imzası gibi. İsmimi yazıp kendi fotoğrafıma bir de imza atarsa benim için büyük onur" cümlelerine yer verdi.

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