Şırnak'ta güvenlik korucusunun şehit olduğu saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 17:17, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 17:35
Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sur Mahallesi Aydınlık Sokak'ta 4 Haziran'da güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in özel aracında şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Terör saldırısını gerçekleştirdiği iddiasıyla güvenlik güçlerince yakalanan R.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.