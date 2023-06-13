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İBB Başkanı İmamoğlu: Bir değişim talebi var

"(CHP Grup Başkanı Özgür Özel) Bir değişim talebi var ve bizim de var. Partimizin içinde konuşuyoruz. Televizyonlarda değil, partinin içinde konuşmayı ve orada bir olgun çözüm bulmayı hem partimiz hem ülkemiz adına çok önemsiyorum"- "Partide aklınıza gelen herkesle o günden bugüne görüştüm, hala da görüşüyorum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 17:36, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 17:37
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İBB Başkanı İmamoğlu: Bir değişim talebi var

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisi CHP'de bir değişim talebinin olduğunu, bu talebi partinin içinde konuşmayı ve orada çözüm bulmayı önemsediğini söyledi.

İmamoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan İBB Spor Kulübü'nün sporcularıyla bir araya geldi.

Emirgan Korusu Beyaz Köşk'te yapılan görüşmede İmamoğlu, sporcuları tebrik etti.

Sporcularla sohbet eden İmamoğlu, programda basın mensuplarından gelen soruları da cevaplandırdı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüştüğü yönündeki iddialara ilişkin İmamoğlu, "Sadece Özgür Özel değil, Engin Altay, Engin Özkoç, Selin Sayek Böke, partide aklınıza gelen herkesle o günden bugüne görüştüm. Hala da görüşüyorum. Dün bile görüştüğüm partinin yöneticileri var. Sadece merkez yöneticileri değil, il yöneticileri, il başkanları, milletvekilleri, parti meclisi üyeleri var. Zaten görüşüyordum, şimdi daha yoğun görüşüyorum. Kamuoyuna açık olmayacak kısmıyla da parti içi, aile içi görüşlerimi onlarla paylaşıyorum. Özgür Bey ile de o kapsamda görüştük." dedi.

Ekrem İmamoğlu, Özel'in CHP Kurultayı'nda aday olabileceği şeklindeki soru üzerine, "Açıklamasını direkt öyle anlamadım. 'Her göreve hazırım, her pozisyona hazırım' şeklinde bir yorumu olduğunu gördüm. Bir değişim talebi var ve bizim de var. Partimizin içinde konuşuyoruz. Televizyonlarda değil, partinin içinde konuşmayı ve orada bir olgun çözüm bulmayı hem partimiz hem ülkemiz adına çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişim sözlerinden neyi kastettiğinin sorulması üzerine İmamoğlu, "Parti içindeki münazaralarımız, konuşmalarımız bittikten sonra tam olarak ne arzu ettiğimizi, ne istediğimizi kamuoyuyla paylaşırız. İstanbul'u da Ankara'yı da Türkiye'yi de düşüneceğiz. Geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünmek zorundayız. Bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktası İstanbul ama mesele İstanbul'dan ibaret değil." şeklinde cevap verdi.

İmamoğlu, İstanbul'a tekrar aday olup olmayacağına ilişkin ise "Şu anda şampiyonlarımızın yanındayız. Yeterince siyaset cümlesini onların yanında kurduk. Onlar sahada şampiyon olmaya devam edecek, biz de diğer sahalarda şampiyon olmak için mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

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