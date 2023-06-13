Gün sonu döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 17:38, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 17:39
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|23,6540
|23,6550
|23,6320
|23,6330
|Avro
|25,4380
|25,4390
|25,4870
|25,4880
|Sterlin
|29,4760
|29,6250
|29,6760
|29,8250
|İsviçre Frangı
|25,9230
|26,0530
|26,000
|26,1320
|ANKARA
|ABD Doları
|23,6240
|23,7040
|23,6020
|23,6820
|Avro
|25,3980
|25,4780
|25,4470
|25,5270
|Sterlin
|29,4160
|29,6260
|29,6160
|29,8260