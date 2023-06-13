Karabük'te ağabeyini silahla yaralayan muhtar tutuklandı

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden R.T'nin, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Kapaklı köyünde önceki gün kavga ettiği ağabeyi R.T'yi (71) silahla yaraladıktan sonra teslim olan köy muhtarı B.T'nin (58) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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