Malatya'da 6 Şubat-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında kullanılan sudan ücret alınmayacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan kararla, 6 Şubat-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında kullanılan sudan ücret alınmayacak.

Alınan kararın uygulanabilmesi için su sayaçlarının sıfırlanması gerekiyor.

Abonelerin sayaçlarını okuyup sıfırlamaya başlayan MASKİ ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor ancak çeşitli nedenlerle su sayaçlarının okunamadığı aboneler bulunuyor.

Açıklamada, sayaçları okunamayan abonelerin geçen 4 aylık süreye ait borç yüküyle karşılaşmamaları için adını, soyadını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını ve abone numarasını belirterek, "0538 541 09 11" numaralı WhatsApp hattına 1 Temmuz 2023 tarihine kadar sayaçlarının fotoğrafını okunur ve görünür şekilde çekip atması gerektiği belirtildi.