Malatya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Orduzu Mahallesinde Gelinciktepe mevkiindeki sulama göletine serinlemek için giren Musa İşli (25), bir süre sonra gözden kayboldu.

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