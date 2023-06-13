Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sağanak etkili oldu
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde sağanak sonrası sel meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 21:18, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 21:41
İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
İçmeler Mahallesi'nde meydana gelen selde, bir otomobil sulara kapılarak sürüklendi.
Kent merkezi ile kırsal mahalle bağlantı yollarında sel nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte zorluk çekti, bazı evlerin giriş katlarını su bastı.
Selde birçok ekili alanın yanı sıra köprü ve menfezler zarar görürken, iş makineleriyle bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı.
- Adıyaman
Adıyaman'da akşam saatlerinden itibaren görülen sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar da trafikte ilerlemekte güçlük çekti.