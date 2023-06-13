Birçok kenti sel vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

SAMSUN

Gece saatlerinde etkili olan sağanak Samsun'un merkez ilçeleri İlkadım, Atakum ve Canik'te sele neden oldu. Birçok cadde, sokak ve yol suyla kaplanırken, bodrum katlarını ve iş yerlerini de su bastı. Metrekareye 53,2 kilo yağış düşen Atakum'da Küçükkolpınar Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın istinat duvarı çökerken, duvarın üstünde bulunan 7 araç ve 1 teknede maddi zarar meydana geldi. Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir apartmanın yıkılan istinat duvarının altında kalan 3 otomobil de kullanılamaz hale geldi.

ARABASINI SON ANDA KURTARDI

Mimarsinan Mahallesi'nde yıkılan istinat duvarının görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sel sularına dayanamayan duvarın 3 otomobilin üstüne yıkıldığı, 1 otomobile de yıkılmak üzere olduğu görüldü. Cesur kadın, yıkılmaya devam eden duvara aldırmadan otomobiline atlayarak, göçük altında kalmaktan son arda kurtardı.

Arabası duvarın altında kalan otomobil sahibi Satılmış Kabataş, "Arabanın üstüne istinat duvarı yıkılmış. Gece fark edemedik, sabah komşular söyledi. Arabaları kurtarmayı bırakın yanına bile yaklaşamadık. Buralar sabahleyin su dolmuştu. Ne olduysa sabah ezanından sonra oldu. Biz durumu fark ettiğimizde arabalar zaten duvarın altında kalmıştı" dedi.

10 ARAÇ VE 1 TEKNE YIKILAN İSTİNAT DUVARI YÜZÜNDEN ZARAR GÖRDÜ

Küçükkolpınar Mahallesi'ndeki istinat duvarı çökmesinin görgü tanıklarından Orhan Oğuzhan ise, "Sabah kalktığımızda duvarı bu halde bulduk. Arabalarımız çukura gitmiş, ağaçlar yıkılmış ve istinat duvarı çökmüştü.

7 otomobil bir de teknemiz vardı. Onlarda hasar meydana geldi. Çökmede 2 arabada hasar vardı ama çekiciyle çekilirken de bazı zararlar meydana geldi. Daha önce de yoğun yağmur olmuştu ama ilk defa böyle bir şey oldu. Yetkililer kontrollerini yaptı ama sonuç ne olur bilemiyoruz" diye konuştu.

DENİZLİ'DE SELİN GETİRDİĞİ ÇAMUR YOLDAN GEÇEN ARAÇLARI YUTTU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyü yakınlarında sağanak yağış sonrası sel baskını yaşandı. Baskının ardından köyün tepelerinden karayoluna toprak kayması oldu. Selin getirdiği çamur, yoldan geçmekte olan iki aracı adeta yuttu. Sel ve toprak kayması nedeniyle Denizli'nin Çardak ilçesi ile Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan yol tamamen araç trafiğine kapandı. Her iki yöne de kilometrelerde araç kuyruğunun oluştuğu bölgede, ekipler tarafından arama kurtarma çalışması devam ediyor. Araçlardan birinde ismi öğrenilemeyen 1 erkek şahıs hayatını kaybetti, 1 kadın yaralandı.

Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

KONYA

Öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur Konya'nın Kulu ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçeye bağlı Kırkkuyu Mahallesinde şiddetli yağmur sele neden oldu. Sel suları nedeniyle bazı evlerin bahçe duvarları yıkılırken, bazı bahçe kapıları da yerinden sökülüp sel sularında metrelerce sürüklendi. Yaklaşık yarım saat devam eden yağmur sonrası yollar ve bahçeler sular altında kaldı. Yaşanan sel sonrası belediye ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

ANKARA

ANKARA'da yaklaşık 15 gündür aralıklı olarak devam eden sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli sağanak sonrası oluşan sel yolda bulunan sürücülere zor anlar yaşattı. Öğle saatlerinde başlayan sağanakla beraber Akyurt ilçesinde buluna Kızık köyü sel sularına mahkum oldu. Yağışların şiddeti ile bir çok sokak ve cadde göle döndü, araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Akyurt ilçesinde geçtiğimiz sene de 2 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetmişti.

KAYSERİ

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardında sel meydana geldi. Sel nedeniyle Kayseri-Niğde karayolu sular altında kalırken, araçların geçişine izin verilmediği öğrenildi.

Güvenlik önlemlerinin alındığı yolda, ekiplerin çalışması sürerken karayolunda uzun araç trafiği oluştu. Dün de bölgede meydana gelen sel nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapatılmıştı.

SİVAS

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarda bulunduğu illerden biri olan Sivas'ta akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Şarkışla ilçesinde etkili olan sağanak bir süre sonra sele dönüştü. Gazibey ve Güney köyleri arasında yaşanan sel tarım arazilerine zarar verdi.

MUĞLA

Meteoroloji 4.Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Muğla'ya sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı. Yapılan uyarının ardından Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'nde şiddetli yağış sonrası dereler taşarken mahalle yolları göle döndü. Mahalleye giden bazı yollarda sel ile birlikte dağdan inen taşlardan dolayı ulaşımda zorluk yaşandığı öğrenildi.

ÇORUM

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde sağanak sonrası ilçe merkezinden geçen Di, Budaközü ve Akçay çaylarının debisi yükseldi. İlçeye bağlı bir çok köyde ekili tarım arazileri zarar gördü. İlçeye bağlı Eşme köyü yaylası yolu ise tamamen sele teslim oldu. Köye aşı için giden sağlık ekipler zor anlar yaşadı.

YOZGAT

Yozgat'ın Saraykent ilçesine bağlı Ozan beldesinde etkisini artıran yağış sele neden oldu. Selde nohut ve mercimek tarlaları zarar görürken derelerde taşkınlar meydana geldi. Belde merkezinde sel hayatı olumsuz etkiledi.

KIRIKKALE

Kırıkkale'de akşam saatlerinde yağan yağış, kentin bazı bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Merkez ilçeye bağlı Ulaş ve Pazarcık köylerine yağan kuvvetli yağış dereleri taşırdı. Yüksek kesimlerden gelen sel suları, derenin de taşmasıyla Alparslan Türkeş Bulvarı'nı kapladı. Bir süre sonra sel sularının çekilmesiyle bulvar yolu yeniden araç trafiğine açıldı.

Bölgede yaşayan Yakup Güreşen, "Pazarcık köyü tarafına yağdı bizim Ulaş köyü tarafında yok. Yukarı tarafa yağan çok şiddetli dolu sel, dere tarafı bu tarata olduğu için bizim buraları bastı. Köprülerin altını tıkadı dal parçaları ve kütükler. Sebze bahçeleri zarar gördü. Yukarı tarafta da ekin tarlalarında zarar var" dedi.