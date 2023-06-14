14 Haziran 2023'dem önemli gündem başlıkları.

1- TÜİK, nisan ayına ilişkin süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimine ilişkin istatistikleri açıklayacak.

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