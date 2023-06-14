Bakanlar Türkiye Yüzyılı'na hızlı başladı: 1 haftadır sahadalar

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okulları ziyaret etti. 71 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan: KKTC ve Azerbaycan'a gitti, birçok ülkeden mevkidaşı ile görüştü.

Şehircilik Bakanı Özhaseki: Depremzedelere evlerini daha hızlı teslim etmek için yeni formüller üretti, 9 millet bahçesi açtı.

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