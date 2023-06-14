Bakanlar Türkiye Yüzyılı'na hızlı başladı: 1 haftadır sahadalar
Erdoğan'ın talimatıyla sahaya inen yeni bakanlar bugünkü kabine toplantısında haftalık icraatlarını ve planlarını sunacak.
İşte kabine üyelerinin 1 haftalık performansları:
KONUTLAR ERKEN BİTECEK
Şehircilik Bakanı Özhaseki: Depremzedelere evlerini daha hızlı teslim etmek için yeni formüller üretti, 9 millet bahçesi açtı.
Sağlık Bakanı Koca: Yeni şehir hastaneleri yapılıyor. İstanbul'a SMA hastanesi kurulacak ve yerli ilaz üretilecek.
Dışişleri Bakanı Fidan: KKTC ve Azerbaycan'a gitti, birçok ülkeden mevkidaşı ile görüştü.
BİR SANİYE DURMAK YOK
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okulları ziyaret etti. 71 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi.
Çalışma Bakanı Işıkhan: Sendikalarla görüştü. Asgari ücret zammı için devreye girdi.
Turizm Bakanı Ersoy: Turizimde yeni rekorlar için yaz sezonu planları hazırlandı.
Tarım Bakanı Yumaklı: Çiftçiye 124 milyonluk destek müjdesi verdi.
EMRAH ÖZCAN