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Erdoğan: Memura zam süreci yakında başlıyor

Erdoğan: Memur maaş artış oranlarıyla ilgili meclis sürecini yakında başlatıyoruz. Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi bayramdan önce sevindiriyoruz.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Haziran 2023 22:50, Son Güncelleme : 14 Haziran 2023 23:10
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki toplantı saat 14.30'da başladı.Yaklaşık 8.5 saat süren toplantıda her bakan ayrı ayrı sunum yaptı.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor:

"6 Haziran'daki toplantımızın ardından yeni Kabine üyelerinin de yemin etmesiyle görevimize devam ediyoruz. Hiçbir gecikmeye mahal vermeden Türkiye Yüzyılını inşa edecek kadroları oluşturuyoruz. Seçim belirsizliğinin sandıkların kapanmasıyla birlikte geride bırakılması çok önemli bir başarıdır. Milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki iradesiyle eski sisteme dönüş önerilerini reddetmiş, parlamenter sistem tartışmaları açılmamak üzere kapanmıştır.

3-5 ayda hükümetlerin değiştiği dönemler sona ermiş, Türkiye'ye vakit kaybettiren olaylar tarih olmuştur. Asırlık hayallerimizi daha süratlegerçekleştireceğiz. Zorlukların, engellerin üstesinden çok daha kolay geleceğiz.

Millet oyunu görmüş, sandıkta son sözünü söylemiş, sandıkta da kararını vermiştir. 14 Mayıs'ın hıncını depremzedelerimizden çıkardılar, 28 Mayıs'ın öfkesini de kırsaldaki vatandaşımıza yüklediler. Vatandaşı, 500 liraya oyunu satmakla itham etmenin izahı yoktur. Seçmeni suçlama hastalığından vazgeçmelerini diliyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in 'milletin efendisi' diyerek onurlandırdığı köylülerimize yönelik hakaretleri kabul etmiyoruz.

Muhalefetin millete ve milletin tercihlerine saygı duymayı artık öğrenmesi gerektiği kanaatindeyiz. İstikrar ve güven ortamına zarar verecek söylemlerden herkesin uzak durması önemlidir. Son 21 yıldır olduğu gibi her türlü yapıcı eleştiriye açığız.

Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki yolculuğumuzu, sivil, özgürlükçü, kuşatıcı, tüm kesimlerin sahipleneceği bir anayasanın rehberliğinde katedelim istiyoruz.

Demokrasimiz ayağına vurulacak son zinciri kıracak güce ulaşmıştır. Görev süremiz boyunca Cumhur İttifakındaki ortaklarımızla birlikte Türkiye'yi sivil bir anayasaya ulaştırmak için çalışacağız.

Türkiye'nin kalkınmasına omuz veren kim varsa yanında olacağız. Biz bu milletin efendisi değil hizmetkarıyız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücret komisyonu çalışmalarına başladı. Tüm tarafların içine sinecek bir neticeye ulaşacağımıza inanıyoruz. Memur maaşlarıyla ilgili çalışmalara başlıyoruz."

Erdoğan: Memur maaş artış oranlarıyla ilgili meclis sürecini yakında başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi bayramdan önce sevindiriyoruz."

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