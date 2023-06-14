AYM'den gazeteciler için kıdem tazminatında 5 yıl şartına iptal

Ankara 21. İş Mahkemesi, beş yıldan az kıdemi bulunan gazetecilere kıdem tazminat ödenmeyeceği ve bir yıl içinde altı aydan az olan çalışma süresinin tazminat hesabında dikkate alınmayacağını öngören düzenlemeleri içeren 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun'un 6. maddesinin birinci fıkrası ile 7. fıkrasının ikinci cümlesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

4 Mayıs'ta başvuruyu görüşen AYM, yapılan düzenlemeleri Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

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