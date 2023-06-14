AYM'den gazeteciler için kıdem tazminatında 5 yıl şartına iptal
Anayasa Mahkemesi (AYM), Ankara 21. İş Mahkemesi'nin başvurusu üzerine beş yıldan az kıdemi bulunan gazetecilere kıdem tazminat ödenmemesi ve bir yıl içinde altı aydan az olan çalışma süresinin tazminat hesabında dikkate alınmamasını düzenleyen yasa hükmünü Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Haziran 2023 09:12, Son Güncelleme : 14 Haziran 2023 10:19
4 Mayıs'ta başvuruyu görüşen AYM, yapılan düzenlemeleri Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.
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