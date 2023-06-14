Yılsonu Öğretmenler Kurulu ve Tüm Toplantılar Uzaktan (online) Yapılacak

Sitemize son günlerde gelen bir çok sorunun cevabı bakan Yusuf Tekin imzası ile verildi. Önceki bakan Mahmut Özer öğretmenlerin 19-23 Haziran tarihleri arasında izinli olacakları açıklanmıştı. Buna rağmen İl Milli Eğitim Müdürlüklerince sene başında hazırlanan yıllık çalışma takvimlerinde düzenleme yapılmamıştı. Bu nedenle bazı il/ilçe/okul yöneticileri Öğretmenler Kurulu, Şube Öğretmenler Kurulu, il/ilçe/okul zümrelerinin 19-23 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacağını belirterek öğretmenlere tebliği edilmişti.

Bakan Tekin konuyu açıklığa kavuşturan 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı yılsonu işlemleri konulu yazı yayımlandı.

Yazının 8. maddesi şu şekildedir:

"8- 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz dönemi mesleki çalışmalarının uzaktan yapılması nedeniyle ilgi (c ) Yönerge gereği yılsonunda yapılması gereken toplantı, kurul vb. çalışmaların 19-23 Haziran 2023 tarihleri arasında uzaktan gerçekleştirilmesi"



Bu açıklama gereğince, tüm toplantıların uzaktan (online) yapılmasına karar verildiği açıklandı. Böylece ülke genelinde de birlik sağlanmış oldu.

Yılsonunda yapılacak işlemler de ilgi yazıda açığa kavuşturuldu.

Maksut BALMUK

Öğretmen

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