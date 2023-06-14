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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kazanarak 5.435,44 puana yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2023 18:30, Son Güncelleme : 14 Haziran 2023 18:53
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,26 değer kaybederek günü 5.360,77 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,28 puan azalırken, toplam işlem hacmi 87,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,97 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 3,91 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun mayısta yavaşlamasının ardından pozitif bir seyir izlerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün açıklanacak para politikası karar metni ve Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin önemine dikkati çekerek, buralardan alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, veri gündeminde yurt içinde konut satışları, bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de ve Çin'de sanayi üretimi, perakende satışlar, Japonya'da dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

ECB'nin yarınki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.300 seviyesinin destek, 5.650 ve 5.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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