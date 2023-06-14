Öğrenciler, sokakları saran ıhlamur kokusunu kolonyayla buluşturdu

Öğrencilerden Nupelda Güzel, kentte yetişen ıhlamurlardan kolonya yaptıklarını aktararak, "Yakında seri üretime geçmeyi, ilde ve il dışında satmayı da düşünüyoruz. Umarım gerçekleşir." diye konuştu.

Son olarak Bolu'da yetişen ıhlamurlardan kolonya yaptıklarını anlatan Konak, "Buradaki ıhlamurların aroması farklı. Bu yüzden deneyelim istedik." dedi.

Laboratuvar denemelerinde başarı gösteren öğrenciler, okula gelen misafirler ile fuar ve etkinliklerde ikram ettikleri kolonyayı, seri üretime geçirerek ülke genelinde satmayı hedefliyor.

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