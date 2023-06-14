Pazara erik satmaya giderken geçirdiği kazada öldü

Sağlık ekipleri, evli ve 4 çocuk babası Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen sürücünün yakınları, gözyaşı döktü.

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