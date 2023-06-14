AK Parti'nin Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu

AK Parti TBMM Grup Toplantısında, TBMM Başkanlık Divanında AK Parti'ye düşen üyelikler ile Grup Yönetim Kurulu üyeleri seçildi.

AK Parti Grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ TBMM Başkanvekili; Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Mardin Milletvekili Muhammed Adak ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya katip üye olarak seçildi.

TBMM İdare amirleri de Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan olarak belirlendi.

- Grup Yönetim Kurulu

Toplantıda, AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyeleri de Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Antalya Milletvekili Atay Uslu, Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu oldu.

Grup Disiplin Kurulu üyeleri ise Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Malatya Milletvekili İhsan Koca ve Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat oldu.

Denizli Milletvekili Şahin Tin ve İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise grup denetçileri olarak belirlendi.

AK Parti'nin yanı sıra CHP, YSP, MHP ve İYİ Parti'nin, TBMM Başkanlık Divanında partilerine düşen üyelikler için belirlediği isimler ile ihtisas komisyonlarındaki milletvekillerinin isimleri Genel Kurulda okunarak milletvekillerinin oyuna sunulacak.

Daha sonra ihtisas komisyonları, en yaşlı üye başkanlığında toplanarak başkan, başkanvekili, katip üye ve sözcüden oluşan başkanlık divanını seçecek ve çalışmalarına başlayacak.