Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Antalya'da yaşanan sorunlar olduğunu ifade etti.

Salgın sürecinde başlayan müzik yayını düzenlemesinin hala sürdüğünü anımsatan Kaya, bu nedenle bölge esnafının ekonomik kayba uğradığını belirtti. Kaya, bu konuda çözüme ulaşılması için ilgili bakanlıkları göreve çağırdı.

Aykut Kaya, özellikle Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla Antalya'da barınma sorunu yaşandığını dile getirerek, "Yabancının Antalya'daki konut talebi, vatandaşımıza konut krizi yaşatıyor. Yabancılara konut satışı ve kiralama konusunda düzenlemeye gidilmeli. Türk vatandaşının refahı gözetilmeli. Yabancıya vatandaşlık verilmemeli." diye konuştu.

Konutunu, yabancıya kiralamak için boş tutan ev sahiplerine ayrı bir vergi yükümlülüğü getirilmesini isteyen Kaya, bu şekilde elde edilecek gelirin, vatandaşların barınma sorununun çözümünde kullanılmasını önerdi.