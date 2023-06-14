AB yapay zeka yasasını çıkarmaya hazırlanıyor

Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi
Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi
Bayram Öncesi Faizsiz 15.000 TL!
Bayram Öncesi Faizsiz 15.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Söke'de yeni belediye başkanı Mustafa İberya Arıkan oldu
Söke'de yeni belediye başkanı Mustafa İberya Arıkan oldu
Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürünü görevden aldı
Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürünü görevden aldı
Soylu ve Akar'a yeni görev...TBMM'de Komisyon başkanları belli oldu
Soylu ve Akar'a yeni görev...TBMM'de Komisyon başkanları belli oldu
Kızamık salgını mı var? İstanbul'da 2 çocuk hayatını kaybetti
Kızamık salgını mı var? İstanbul'da 2 çocuk hayatını kaybetti
Kabine toplandı: Gündem enflasyon ve asgari ücrete zam
Kabine toplandı: Gündem enflasyon ve asgari ücrete zam
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu
Almanya vize başvurularında itirazları askıya aldı
Almanya vize başvurularında itirazları askıya aldı
Asgari ücrette ikinci randevu için tarih belli oldu
Asgari ücrette ikinci randevu için tarih belli oldu
MB Başkanı Erkan ilk atamalarını gerçekleştirdi
MB Başkanı Erkan ilk atamalarını gerçekleştirdi
AK Parti'nin Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu
AK Parti'nin Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu
41 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı
41 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı
Ekonomide yol haritası nasıl olacak, takvim nasıl işleyecek?
Ekonomide yol haritası nasıl olacak, takvim nasıl işleyecek?
Büyük ve küçük tüp fiyatlarına zam geldi
Büyük ve küçük tüp fiyatlarına zam geldi
Bakanlar Türkiye Yüzyılı'na hızlı başladı: 1 haftadır sahadalar
Bakanlar Türkiye Yüzyılı'na hızlı başladı: 1 haftadır sahadalar
İstanbul'a 'ücretli giriş' tartışılıyor: Mega trafiğe paralı çözüm
İstanbul'a 'ücretli giriş' tartışılıyor: Mega trafiğe paralı çözüm
Asgari ücrette kritik eşik belirlendi: İşte olası rakamlar
Asgari ücrette kritik eşik belirlendi: İşte olası rakamlar
Bakan Koca'dan mantar zehirlenmelerine karşı uyarı
Bakan Koca'dan mantar zehirlenmelerine karşı uyarı
Birçok kenti sel vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Birçok kenti sel vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
CHP'nin 9 il başkanından 'değişim' çağrısı
CHP'nin 9 il başkanından 'değişim' çağrısı
Başkanlık Divanı ve komisyonların partilere göre dağılımı belli oldu
Başkanlık Divanı ve komisyonların partilere göre dağılımı belli oldu
İBB Başkanı İmamoğlu: Bir değişim talebi var
İBB Başkanı İmamoğlu: Bir değişim talebi var
Kadın doktor çalıştığı aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürüldü
Kadın doktor çalıştığı aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürüldü
Kovid-19 geçiren milyonlarca kişinin koku duyusu geri gelmedi
Kovid-19 geçiren milyonlarca kişinin koku duyusu geri gelmedi
Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı sona erdi
Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı sona erdi
Kılıçdaroğlu: Değişimin önünü açacağım
Kılıçdaroğlu: Değişimin önünü açacağım
Rekabet Kurumu, sahibinden.com'un savunmasını alacak
Rekabet Kurumu, sahibinden.com'un savunmasını alacak
Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu açmaya hazırız
Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu açmaya hazırız
2022'de Türkiye'ye taşınan dolar milyoneri sayısı 300 oldu
2022'de Türkiye'ye taşınan dolar milyoneri sayısı 300 oldu
Ana sayfaHaberler Dünya

AB yapay zeka yasasını çıkarmaya hazırlanıyor

Yapay zekaya risk temelli yaklaşım uygulanacak- Halka açık alanlarda gerçek zamanlı uzaktan biyometrik tanımlama sistemleri kullanımı yasaklanacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2023 15:41, Son Güncelleme : 14 Haziran 2023 15:52
Yazdır
AB yapay zeka yasasını çıkarmaya hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), ChatGPT gibi çeşitli yapay zeka teknolojilerine katı kurallar getirecek yeni yasanın içeriğini belirledi.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Avrupa'da yapay zekaya yönelik ilk kuralları içeren yasa taslağı görüşüldü.

AP milletvekilleri, yapay zeka yasası konusunda üye ülkelerle yapılacak müzakerelerde AP'nin pozisyonunu belirleyen belgeyi 499 "Evet", 28 "Hayır" oyuyla kabul etti.

Buna göre, yapay zeka sistemlerinin insanlar tarafından denetlenmesi, ayrım yapmaması, güvenli, şeffaf ve çevre dostu olması gerekecek.

Yapay zekaya risk temelli yaklaşım uygulanacak. Yapay zekanın oluşturabileceği risk düzeyine bağlı biçimde kurallar ise katılaşacak.

İnsanların güvenliği açısından "kabul edilemez" düzeyde risk içeren yapay zeka sistemleri yasaklanacak. Bu kapsama, insanları sosyal davranışlarına veya kişisel özelliklerine göre sınıflandıran yapay zeka sistemleri de dahil olacak.

Halka açık alanlarda gerçek zamanlı uzaktan biyometrik tanımlama sistemleri kullanımı da yasak kapsamına girecek.

Cinsiyet, ırk, etnik köken, vatandaşlık durumu, din, siyasi yönelim gibi çeşitli hassas özellikleri kullanan biyometrik sınıflandırma sistemleri, profil çıkarma, konum veya geçmişteki suç davranışına dayalı polis sistemleri, kolluk kuvvetleri, sınır idareleri, iş yerleri ve eğitim kurumlarında duygu tanımlama sistemleri, yüz tanıma veri tabanları oluşturmak için internet veya kapalı devre kamera sistemlerinden veri tabanı kurulması yasak olacak.

Yüksek risk yapay zeka sınıflandırması; insanların sağlığına, güvenliğine, temel haklarına veya çevreye verilen zararı içerecek biçimde genişletilecek.

Siyasi kampanyalarda seçmenleri etkilemek için yapay zeka sistemleri kullanımı yüksek risk kategorisine dahil olacak. Toplam kullanıcısı 45 milyonun üzerindeki büyük sosyal medya platformlarının kullandıkları sistemler de yüksek risk listesine girecek ve bu sistemler sıkı kurallara tabi olacak.

- ChatGPT

ChatGPT gibi sistemlerin ilave şeffaflık kurallarına uyması gerekecek. Bu sistemlerin, içeriklerin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu açık biçimde belirtmesi gerekecek.

Sistemler yasa dışı içerik üretimini önleyecek biçimde tasarlanacak.

Onaylanan müzakere yetkisi çerçevesinde AB üyesi ülkelerle AP arasındaki müzakereler bugün başlayacak. Yasal düzenleme müzakerelerinin bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

AB kurumlarının ortak bir yasal metin üzerinde anlaşmalarının ardından yasa AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

AB'nin henüz ChatGPT veya benzeri yapay zeka sistemleriyle ilgili bir düzenlemesi bulunmuyor ancak AB Komisyonu 2 yıl önce yapay zeka konusunda yeni kurallar çerçevesini içeren ilk yasal düzenleme teklifini hazırlayıp üye ülkelere ve AP'ye sunmuştu.

Bu teklif, yapay zeka sistemlerinin kullanımında birtakım sınırlama ve şeffaflık kuralları getiriyordu.

Komisyonun yasa teklifinde, yapay zeka sistemleri kabul edilemez risk, yüksek risk, sınırlı risk ve minimum risk olmak üzere 4 ana gruba ayrılıyordu.

Öte yandan, AB geçen hafta teknoloji şirketlerinden yapay zeka tarafından üretilen metin ve görsellere tanımlayıcı etiket koymalarını istedi.

Ayrıca, yapay zeka yasanın yürürlüğe girmesi öncesinde AB Komisyonu yapay zeka alanında çalışan bütün şirketlerin katılımıyla bu alana yeni kurallar getirecek bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Bu gönüllü anlaşmanın yapay zeka yasası devreye girene kadar uygulanması planlanıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber