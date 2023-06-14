Soylu ve Akar'a yeni görev...TBMM'de Komisyon başkanları belli oldu

TBMM Genel Kurulunda, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarının üyeleri seçildi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Genel Kurulda, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonları için seçim yapıldı. Buna göre, TBMM Başkanvekilliğine AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, YSP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan seçildi.

TBMM Katip üyeliklerine AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk getirildi.

TBMM İdare amirliklerine ise AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, YSP Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ile MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay seçildi.

Ardından ihtisas komisyonlarının üyeleri belirlendi.

- "Kabul edilebilir bir durum değil"

Genel Kurulda, seçime geçilmeden önce söz alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Mecliste siyasi parti grubu bulunmayan 56 milletvekiline, ihtisas komisyonu üyeliklerine başvurmaları için 22 Haziran'a süre tanındığını söyledi.

Genel Kuruldaki seçimin ardından komisyonların bugün toplanarak başkanlık divanlarını belirleyeceğini dile getiren Özel, "56 milletvekilinin seçilip geldikleri Mecliste, görev yapacakları komisyonlara henüz gitmeden komisyonun başkanlık divanı seçmesi, onların seçme ve seçilme hakkının ellerinden alınması demek. Bu, kabul edilebilir bir durum değil." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelikleri için 20 Haziran'a kadar bağımsız milletvekillerinden başvuru alınacağını ifade etti.

Kurtulmuş, "Bu 4 komisyon, adaylıklar belli olduktan sonra bir araya gelerek kendi başkanlık divanlarını seçecekler." dedi.

Kurtulmuş, TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının üyelerine görevlerinde başarı dileyerek, verimli bir çalışma dönemi geçirmelerini temenni etti.

Bu arada CHP Grup Başkanı Özel ile YSP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay'ın tahliyesi için Meclisin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istediler.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, TBMM Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonu üyelik seçiminin tamamlanmasının ardından birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

- Mecliste ihtisas komisyonlarının başkanları seçimle belirlendi.

TBMM Genel Kurulunda üyelerin isimlerinin okunmasının ardından komisyonlar, başkanlık divanını belirlemek üzere toplandı.

Yapılan oylamalar sonucu, Milli Savunma Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar,

İçişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu,

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığına AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu,

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin,

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş,

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığına AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman,

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci,

Anayasa Komisyonu Başkanlığına AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt,

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank,

Dışişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay,

Dilekçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık,

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer,

Çevre Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum,

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu,

Adalet Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel seçildi.

İşte seçilen komisyon başkanları: